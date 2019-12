Breves21 Sanders propone destinar el gasto en armamento a combatir el cambio climático



Más información El senador Bernie Sanders piensa que Estados Unidos debería dejar de gastar tanto dinero en armas y, en cambio, debería desviar esos fondos para combatir el cambio climático."Tal vez, solo tal vez, en lugar de gastar 1.8 billones de dólares (dato de 2018) a nivel mundial en armas de destrucción, tal vez un presidente estadounidense, es decir, Bernie Sanders, pueda liderar el mundo y, en lugar de gastar dinero para matarse unos a otros, tal vez juntemos nuestros recursos y luchemos contra el enemigo común, que es el cambio climático,” dijo Sanders el jueves en el debate demócrata de diciembre en Los Ángeles, informa The Hill.El plan climático Green New Deal de Sanders exige una inversión de 16,3 billones de dólares en la lucha contra el cambio climático.Sanders ha presentado un proyecto de ley que declararía una emergencia de cambio climático, algo que, según el senador de Vermont, ayudaría a Estados Unidos a recuperar el liderazgo sobre el calentamiento global. Redacción T21

