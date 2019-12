Breves21 Sincronizar ordenadores y móviles ya es muy fácil



El programa se llama dr.fone, y ha sido concebido para solucionar los problemas de los dispositivos móviles. Es como el médico de cabecera de nuestro móvil.



Fotos del móvil al ordenador



Una de sus funciones permite



No es necesario recurrir a iTunes ni a iCloud. Con dr.fone es mucho más sencillo: lo primero es bajarte el programa a tu ordenador. Se te abre una pantalla y selecciona la opción “Transferencia”.



A continuación conecta tu iPhone al ordenador mediante un cable USB: inmediatamente dr.fone detecta la información de tu dispositivo y te la presenta en la pantalla.



Solo tienes que elegir el fichero que quieres transferir, bien del ordenador al móvil o al revés, y darle a la opción “importar”. Lo mismo vale para una carpeta completa, en vez de un fichero.



Una vez completada la transferencia de ficheros o carpetas, puedes comprobar que las imágenes están ciertamente ya instaladas en tu ordenador. Ahora ya puedes liberar espacio de memoria en tu móvil sin riesgo de perder contenidos.

Comprobarás también que todo el proceso ocurre sin complicaciones.



Y aunque hay otras formas de pasar fotos del móvil al ordenador, la principal ventaja de dr.fone es su potente capacidad para conseguirlo.



De esta forma, dr.fone se convierte en una herramienta perfecta para ahorrar tiempo y esfuerzo, sin olvidar que también permite desbloquear la pantalla del móvil y resolver otros problemas prácticos.



Pasar contactos del iPhone al ordenador



Un problema frecuente que necesitamos resolver para sincronizar nuestros dispositivos consiste en



Dr.fone permite transferir datos entre teléfonos con diferentes sistemas operativos, ya sean contactos, fotos, mensajes, vídeos, música, listas de reproducción, con un solo clic. Puedes comprobar lo fácil que resulta transferir contactos en este



Lo primero de todo es instalar dr.fone en tu ordenador y cuando se te abra la correspondiente ventana, elige la opción “copiar”. Es el momento de conectar los dos dispositivos con los correspondientes cables USB.



Como por arte de magia, te aparecen en la pantalla los contenidos de los dos dispositivos. En la imagen central, selecciona “contactos” y pulsa “iniciar”. El proceso durará el tiempo que requiera el volumen de datos. Pero atención: no puedes interrumpir el proceso mientras esté en marcha.



Y algo muy importante: todo el proceso se puede desarrollar sin conexión a Internet, lo que te permite operar con toda seguridad. Tampoco necesitas una cuenta de gmail si quieres pasar contactos entre iPhone y Android (o viceversa), si operas con dr.fone.



